Das sind die Most Trusted Brands 2021

© IMAGO / Imaginechina-Tuchong Apple liegt in drei Bewertungskategorien der Most Trsuted Brands vorn

Marken bieten Orientierung und Sicherheit - gerade in unsicheren Zeiten wie diesen. Laut der aktuellen Ausgabe der Studie "Most Trusted Brands" von Reader's Digest greift jeder fünfte Verbraucher in der Corona-Pandemie häufiger zu vertrauten Marken - dabei werden Kritierien wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer wichtiger.