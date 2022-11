© IMAGO / Addictive Stock Influencer sind für Marken zu unverzichtbaren Testimonials geworden

An Kooperationen mit Influencern kommt kaum noch eine Marke vorbei. Zu groß ist das Umsatzpotenzial, das die Creator in ihre Communities und damit in ganz verschiedene Zielgruppen hineintragen, als dass Brands darauf verzichten wollen. Der Prozess, geeignete Influencer für die Bewerbung der eigenen Produkte zu finden, ist jedoch kein leichter, weshalb sich bereits unzählige Dienstleister in diesem Segment etabliert haben. Um hier wiederum einen Überblick aller Anbieter zu gewinnen, haben die Adesso-Tochter Reachbird und Storyclash eine umfassende Road Map für den DACH-Raum erstellt.