Fila - "Play it your way"

Ob es dabei noch einmal einen Ausflug auf die internationalen Laufstege wie den Auftritt bei der Mailänder Fashion Week vor vier Jahren geben wird, ist unklar. Im Moment konzentriert sich Fila mit der Kampagne über Out of Home, Social Media (darunter Instagram, TikTok und Youtube) und am Point of Sale darauf, in erster Linie wieder mit Sport in Verbindung gebracht zu werden. Allerdings eher auf den entspannteren Teil von Sport:"Wir haben uns die 'Brand Lover' und 'Follower:innen' genauer angesehen und festgestellt, dass es den Zielgruppen beim Sport im Wesentlichen nicht um eine gute Performance geht, sondern um den Faktor Spaß und die Liebe zum Sport”, sagt Adrian Butnariu, Creative Director Art bei Zum goldenen Hirschen Köln. Im Gegensatz zu den großen, eher leistungsorientierten Konkurrenzmarken will Fila also weniger auf Erfolge und Wettkampf denn auf die Freude setzen: "Play it your way" lautet ensprechend der zugehörige Kampganen-Claim.