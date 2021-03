Bücher, Medien und Mode gehören inzwischen zum Sortiment von Momox.

von Bettina Sonnenschein

Am Anfang ging es wirklich nicht um die Rettung der Welt. Christian Wegener brauchte einfach Geld, als er 2004 nach Berlin kam. Mehr oder weniger verkaufte er ein gebraucht gekauftes Buch mit Gewinn bei Amazon. Und weil vielleicht noch einmal klappt, was beim ersten Mal funktioniert hat, versuchte er sich bald darauf am Kauf und Verkauf von Büchern und CDs in immer größeren Mengen. So entstand nach und nach und mehr oder weniger aus Wegeners Wohnzimmer heraus das Start-up Momox, das 2006 offiziell unter diesem Namen an den Start ging.