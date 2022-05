Neue Marken tun gut daran, sich in ihrer Kommunikation nicht mit den Großen zu messen, findet Nils Seger, Co-Founder der Berliner Kreativagentur RCKT. Newcomer, die sich in Stil und Versprechen an anderen Marken orientieren, würden sich dadurch klein und unauthentisch machen, so Seger weiter.





JuhuAuto x RCKT Spot WG Party from RCKT on Vimeo.

Für die Awareness Kampagne von JuhuAuto geht die Agentur deshalb mit einer anderen Strategie an den Start: Die Gebrauchtwagen-Findemaschine stellt ihre Unbekanntheit explizit zur Schau.Im Zentrum der Kapagne stehen zwei Youtube-Spots, die auf humorvolle Art und Weise die relative Unbekanntheit der Marke aufgreifen. Der erste der beiden 20-Sekünder zeigt den Gastgeber einer WG-Party, der durch das Klingeln der Nachbarn an die Tür gerufen wird. Doch anstelle der zu erwartenden Beschwerde stellen die Nachbarn eine Frage, die völlig aus dem Kontext gerissen scheint: "Kennen Sie JuhuAuto? - Wir auch nicht". Auch der zweite Spot, der Richterin und Angeklagte im Gerichtssaal zeigt, spielt mit dieser selbstironischen Frage.