Alles ist besser, als zu schweigen, lautet eine alte Regel der Krisenkommunikation. Und die gilt nun auch für Unternehmen in der Corona-Krise - auch wenn sie in diesem Fall nicht der Auslöser einer Krise waren, sondern der Leidtragende sind. Abgeschnitten von ihren üblichen Kommunikationswegen suchen sich viele derzeit neue Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben.Dabei wagt sich mancher nun in Social-Media-Kanäle, andere treiben den E-Commerce voran oder verändern kurzfristig ihr Geschäftsmodell. Welche Ideen es gibt, welche Umsatzquellen möglich sind, welche Werbeformen sinnvoll sind und dass vieles davon auch mit kleinem Budget möglich ist, zeigt der neue Business Guide auf 49 Seiten. Auch die beiden ersten Ratgeber zu Finanz- sowie Rechtsthemen sind nach wie vor verfügbar. son