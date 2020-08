„Derzeit prüfen wir noch mit unseren Juristen die uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel, um sicherzustellen, dass unsere Marke nicht mit derartigen Gesinnungen in Verbindung gebracht wird.“ Jägermeister Teilen

Neben dem Bremerhavener Hauptbahnhof steht eine Kneipe mit Namenszug in altdeutscher Frakturschrift. Auf ihrer Getränkekarte finden sich Drinks wie „Möwenschiss“, „Totengräber“ oder „U-Boot“. Bis vor kurzem gehörte auch ein dunkles Getränk namens „Bimbo“ zum Angebot, eine Mixtur aus Lakritze, Wodka und Türkischem Pfeffer. Jede dieser Kreationen wird auf der Getränkekarte auch mit einer Zeichnung vorgestellt. Beim „Bimbo“ ist es die Karikatur eines Schwarzen mit wulstigen roten Lippen.Anderenorts firmiert dieser Drink als „Schwarze Sau“, doch die Bremerhavener Kneipe verwendet lieber den abwertenden Begriff aus alten Kolonialzeiten. Eine Mitbegründerin des Bündnisses „Bremerhaven bleibt bunt“, zugleich Linken-Mitglied, hält das für „Alltagsrassismus“ und hat jetzt Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet, wie die „Nordsee-Zeitung“ berichtete.Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es sich bei der „Bimbo“-Karikatur um eine leicht abgewandelte Figur aus alten „Asterix“-Comics handelt, nämlich um den Piraten „Baba“. Seine Schöpfer wurden wegen der überzeichneten Darstellung und wegen seines Sprachfehlers (er kann kein „R“ aussprechen) schon selber des Rassismus bezichtigt. Dass „Baba“ jetzt in Bremerhaven durch einen Namensaufdruck auf seinem Shirt zum „Bimbo“ gemacht wurde, missfällt den deutschen und französischen „Asterix“-Verlegern Egmont Publishing und Les Éditions Albert René. Als sie von der Anzeige erfuhren, teilten sie auf Presseanfragen mit, sie stünden „in jeder Form gegen Rassismus, Sexismus, Vorurteile und jeglicher Form von Extremismus“. Eine Egmont-Sprecherin weiter: „Daher verurteilen wir diese Werbung. Wir wussten nichts von der Verwendung des Charakters in diesem Zusammenhang und werden nun natürlich alle rechtlichen Schritte gegen diese fälschliche Nutzung prüfen, die gegen alle Asterix-Werte wie u.a. Anti-Rassismus, Freundschaft und natürlich Weltoffenheit verstößt.“Aber auch Mast-Jägermeister sah Grund für eine Distanzierung. Denn die Bremerhavener Kneipe schmückt sich in ihrer Eigenwerbung mit großen „Jägermeister“-Emblemen - laut Hersteller ohne sein Einverständnis. „Derzeit prüfen wir noch mit unseren Juristen die uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel, um sicherzustellen, dass unsere Marke nicht mit derartigen Gesinnungen in Verbindung gebracht wird“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. „Wir distanzieren uns ausdrücklich und entschieden von der hier offenbar werdenden Geisteshaltung.“Jägermeister unterhalte keinerlei Beziehung zu dem Gastronomen und werde das auch künftig nicht tun. Er habe die Markenzeichen aus Eigeninitiative verwendet. Seine Gesinnung widerspreche „allen Werten, die unsere Marke und unser Unternehmen seit jeher im Kern ausmachen“, so der Unternehmenssprecher weiter.Der Wirt, der auf Presseanfragen nicht reagiert, hatte die Strafanzeige zunächst mit einer Gegenaktion beantwortet: Im Internet präsentierte er einen neuen (vermutlich nur virtuellen) Schnaps namens „Rotgrüner Faschist“. Nach den Interventionen der beiden Unternehmen gab der Kneipenbetreiber aber nach. Unter dem Titel „Ein weiter Sieg für den Tugendterror!“ verkündete er via Facebook, dass der „allseits beliebte ‚Bimbo‘“ in „Schwarzer Teufel“ umbenannt werde. Aber: „Selbstverständlich darf er seinen liebvoll ausgerufenen Kosenamen intern behalten....“Zugleich beklagte er „linken Rassismuswahn“ und griff eine Journalistin der „Nordsee-Zeitung“ an, die mehrfach über die „Bimbo“-Affäre geschrieben hatte. Er warf ihr „Hetze“ und „Dummheit“ vor und kündigte an, dass er das nächste Kneipen-Skatturnier wohl nicht mehr in der Lokalzeitung bewerben werde.Zu den kritischen Stimmen zählt auch die Bremer Kulturwissenschaftlerin Silke Betscher: „Diese Getränkekarte ist ein Rückgriff auf die Kolonialzeit“ und sei „eine Einladung dazu, rassistisch zu sprechen“, sagte sie der „tageszeitung“ (taz). Der Bremer Strafrechtsprofessor Sönke Florian Gerhold ergänzte: „Diese Getränkekarte mag geschmacklos und politisch nicht korrekt sein“ - aber strafbar sei sie nicht. Wie die Staatsanwaltschaft das sieht, dürfte sich erst in einigen Wochen zeigen.