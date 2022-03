Diese CEOs nutzen LinkedIn am besten

© Imago / Sepp Spiegl Volkswagen-Chef Herbert Diess liegt erneut an der Spitze des Rankings

Zum zweiten Mal hat die Kölner Agentur Palmer Hargreaves ausgewertet, welche Unternehmenschefinnen und -chefs in Deutschland die Plattform LinkedIn am besten nutzen. Wie schon bei der vorherigen Ausgabe schneidet erneut Volkswagen-Chef Herbert Diess am besten ab. Allerdings liegt er nur mit einem hauchdünnem Vorsprung von einem Indexpunkt vor Timotheus Höttges, CEO der Deutschen Telekom. Auf Platz 3 folgt Niklas Östberg, Frontmann von Delivery Hero.