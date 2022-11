Sich auf Produkt- und Marketingebene von der Konkurrenz abzuheben, ist heutzuage immer schwieriger, wie die beiden Unternehmen ihrer Auswertung voranstellen. Deshalb gewinne sowohl die Kraft der Marke als auch die Kraft des Kreativen zunehmend an Bedeutung, was viele aufstrebende Unternehmen sehr gut für sich zu nutzen wüssten. Man habe im Verlauf der vergangenen zwölf Monate beobachtet, dass immer mehr Gründerinnen und Gründer dem Thema Marke einen hohen Stellenwert zuschreiben. Auch im öffentlichen Diskurs werde die Markenarbeit der Start-ups zunehmend thematisiert, was wiederum die etablierte Werbewelt ganz genau auf die Aktivitäten des Nachwuchses schauen lasse.

Im letzten Jahr veröffentlichten Jung von Matt und Appinio zum ersten mal ihr gemeinsames Ranking der Top-Start-ups in Deutschland. Diesmal tritt die neu gegründete Einheit Jung von Matt/Start als Mitherausgeber auf. Für die diesjährige Ausgabe wurden mehr als 200 Unternehmen analysiert und die stärksten 50 von ihnen im Start-up-Brand-Ranking 2022 präsentiert.Der Auswertung liegen in diesem Jahr zwei Erhebungen zugrunde, die einmal im Juni und einmal im Oktober stattfanden. Das begründet sich laut JvM und Appinio damit, dass im Sommer eine starke, systematische Volatilität in der Markenwahrnehmung zugunsten aller Kategorien festzustellen gewesen sei. Diese habe sich bei der zweiten Erhebung normalisiert, doch die Entwicklung sei nun stetig zu beobachten.

Die Top 50 Start-ups im Ranking

Methodik Initiale Analyse von 208 Startups auf Basis öffentlich zugänglicher Daten.

Auswahl der Startups über Crunchbase und Dealroom sowie aktive Call-for-Entries, Business-Rankings und Expertenbefragung.

Erstellung der Shortlist anhand von Search-Traffic, Web-Traffic, Social Reach, Mitarbeiterzahl, Funding und Umsatz.

Online-Befragung über Appinio zur Markenwahrnehmung von insgesamt 183 Unternehmen (122 Startups, 22 Grown-ups, 39 Etablierte).

n = 8.060, in 8 Splits mit je 20–25 Marken, Internet-repräsentativ (18 bis 65 Jahre).

Definition von Startups: maximal zehn Jahre alt, Hauptsitz in Deutschland, mindestens noch ein:e Gründer:in im Unternehmen, Fokus auf B2C.

Die Top 3 der etablierten Marken entsprechen den bekanntesten Marken der jeweiligen Kategorie in Deutschland gemäß YouGov BrandIndex (Stand: 06/2022).

Das Ranking sortiert sich anhand eines Scores, der die Sichtbarkeit der Marke, emotionale Dimensionen sowie rationale Faktoren der Marke zu annähernd gleichen Teilen berücksichtigt. (Auf Basis einer Korrelationsmatrix des Datensatzes 2021 haben wir den Score in diesem Jahr justiert.)

Auch das Alter der Unternehmen fließt in den Score ein, um den Erfolg beim Markenaufbau in Relation zur benötigten Zeit zu setzen und so der Situation von Startup-Marken besser gerecht zu werden.

Der höchstmögliche Score beträgt 1.000.