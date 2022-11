© IMAGO / epd Die Produkte des Start-ups Share finden sich bei Rewe und DM und bedienen den Social-Impact-Markt

Die Deutschen sind in Gründerlaune. Auch wenn es im internationalen Vergleich noch nicht zum Spitzenplatz in Sachen Venture-Capital und Innovationskraft reicht, nimmt die Zahl der Start-ups hierzulande rasant zu. Viele von ihnen fordern dank wachsender Fonds, hohen Finanzierungsrunden sowie eines immer breiter werdenden Pionier-Ökosystems etablierte Märkte heraus. Jung von Matt und Appinio haben in der zweiten Ausgabe ihres Start-up-Brand-Rankings wieder die 50 stärksten deutschen Start-ups ermittelt.