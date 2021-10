© IMAGO / ZUMA Wire Online-Bezahldienst Paypal schafft es erstmals unter die Top 10

Die allermeisten Markenrankings werden seit vielen Jahren nahezu vollständig von den großen Digitalkonzernen dominiert. Dass auch Geschäftsmodelle jenseits von Onlinewerbung und Streaming dazu taugen, die Relevanz von Marken zu steigern, zeigt jetzt das Most Influential Brands-Ranking von Ipsos. In der Rangliste der zehn einflussreichsten Marken Deutschlands sind diesmal gleich mehrere Unternehmen vertreten, die mit digitalen Prozessen auf den ersten Blick wenig bis gar nichts am Hut haben.