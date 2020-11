© imago images / local pic Nach Meinung der meisten Deutschen ist Hamburg die lebenswerteste Stadt

Im Abstand von jeweils fünf Jahren hat die Hamburger Markenberatung Brandmeyer jetzt zum dritten Mal das Image von 50 deutschen Städten anhand der subjektiven Wahrnehmung in der Bevölkerung gemessen. Im aktuellen "Stadtmarken Monitor" landet Hamburg wie schon 2015 auf dem ersten Platz, gefolgt von München und Freiburg. Am schlechtesten schnitten mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen ab.