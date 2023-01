© IMAGO / NurPhoto Porsche ist der beliebteste Arbeitgebern der Deutschen.

Wie zufrieden jemand mit seiner Tätigkeit ist, hängt von vielen verschieden Aspekten ab. Ein Faktor ist in allen Fällen die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber. In einer Studie ermittelten das Marktforschungsunternehmen Statista und das Magazin Stern die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland. Über 43.000 Beschäftigte haben dafür online eine Bewertung ihres Arbeitgebers abgegeben und diese innerhalb ihrer Branche vergleichen.