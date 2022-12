Die Verbraucherumfrage des Affiliate-Marketing Dienstleisters zeigt, dass 64 Prozent der Befragten vermehrt auf den Preis beim Online-Shopping achten. Nicht nur die Preisfrage wird sensibler behandelt, auch die Spontaneität der Einkäufe ist durch die Krise beeinflusst. So shoppen 47 Prozent der Befragten weniger spontan und eher bedacht auf Online-Plattformen. Um sich sicherer mit ihrer Entscheidung zu fühlen, betreiben 35 Prozent vor einem Kauf erstmal Recherche.



Für die Recherche fragen Verbraucherinnen und Verbraucher bevorzugt in ihrem direkten Umfeld nach Produktempfehlungen: 29 Prozent in der Familie, 21 Prozent im Freundeskreis und 23 Prozent stöbern durch Kundenbewertungen. Die Befragten aus der Generation Z berufen sich auch auf andere Quellen. Zu den Top drei der wichtigsten Gründe für eine Kaufentscheidung zählen für sie mit 32,5 Prozent die Reviews von Influencern. Das Scrollen und Liken auf Social Media regt eine große Mehrheit (86 Prozent) zum Kauf an, wie eine vorläufige Umfrage bestätigt.Der Einfluss von Social Media Plattformen auf die Kaufentscheidung spiegelt sich auch im Weihnachtsgeschäft wider. 20 Prozent der Befragten holen sich für Geschenke aufundInspiration. Mit einem Prozent mehr ist allerdings die Google-Suche die Hauptinspirationsquelle.