Dass noch nie so viele Marken der LGBTIQ*-Community den Rücken gestärkt haben wie im diesjährigen Pride-Monat, hat HORIZONT. Im Juni verging beinahe kein Tag, ohne dass sich ein Unternehmen mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion zur Diversität bekannt hätte. Und jetzt? Ist nach dem Aktionsmonat alles in Butter? Beileibe nicht. Denn Rainbow Washing ist ein zunehmendes Phänomen, weshalb die Realität im Arbeitsalltag oft anders aussieht. Das "Generation Rainbow"-Projekt will das ändern und hat sich dafür jetzt drei Agenturen an die Seite geholt. Bei der gerade gestarteten #InequalityLogoParade machen auch viele Marken mit.