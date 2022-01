© Gorillas In seiner Markenkampagne hat Gorillas auch eine Botschaft an junge Familien

Es ist eine End-of-Year-Kampagne, doch es geht eigentlich um deutlich mehr. Anfang Dezember hatte Gorillas in Deutschland seine globale Kampagne gestartet, weil das nun einmal die Zeit ist, in der die Menschen besonders viel Zeit zuhause verbringen und damit der Bedarf an spontanen Lieferungen höher ist. Aber eigentlich ging es darum, dem breiten Publikum das Konzept der "Gorillas-Moments" zu präsentieren – Momente, in denen der Schnelllieferdienst die Rettung in letzter Sekunde ist. Damit hat das Unternehmen eine neue Phase des Markenaufbaus eingeleitet.