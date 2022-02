Es ist eine relativ kleine Gruppe, die ihre Unzufriedenheit äußert. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Personal." ire

"Seit dem ersten Tag engagiert sich Gorillas für den Aufbau einer auf Menschen ausgerichteten Organisation und fördert eine Kultur, in deren Mittelpunkt der kreative Ausdruck steht", sagt, Global Chief People Officer bei Gorillas. "Ob in Form von selbstgestalteten Wandgemälden in unseren Lagern, als persönliche Notizen für unsere Kund:innen oder als Live-DJ-Sets, um das Arbeitsumfeld zu beleben – wir ermutigen unsere Crew, unsere Werte zu leben und mutig und authentisch zu sein."Nicht alle werden dieser Selbstcharakterisierung zustimmen. Das Versprechen, Artikel wie Brot, Butter und Bier innerhalb kurzer Zeit geliefert zu bekommen, wirkt sich auf die Arbeitsbedingungen von den Beschäftigten in den Lagern sowie Fahrerinnen und Fahrern aus. Im vergangenen Jahr gab es deswegen massive Proteste von Beschäftigten des Start-ups, die in wilden Streiks und Blockaden gipfelten - in deren Folge auch Personal entlassen wurde.Eigenen Angaben zufolge arbeitet Gorillas daran, die Bedingungen für die Belegschaft stetig zu verbessern. So steht allen Fahrerinnen und Fahrern seit diesem Jahr 12 Euro die Stunde garantierter Lohn zu, außerdem gibt es ein Bonussystem für besonders engagierte Mitarbeitende. Die Gruppe der Protestierenden sei zudem überschaubar, sagte der neue Deutschlandchef Andreas Bork kürzlich im Interview mit dem HORIZONT-Schwestertitel Lebensmittel Zeitung : "