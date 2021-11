© Gorillas Bis Anfang Januar ist das Pilotprojekt von Douglas und Gorillas in Hamburg geplant

Douglas will seine Vertriebskanäle weiter expandieren und testet jetzt, wie gut der Verkauf per Lieferdienst für Beauty-Produkte funktioniert. Die Beauty-Plattform hat dafür ein Pilot-Projekt mit Marktführer Gorillas in Hamburg beschlossen, das vorerst bis zum Jahresende laufen wird. Vom Erfolg des Projekts hängt auch für Gorillas einiges ab, denn Instant Delivery kann nur dann langfristig profitabel werden, wenn auch andere Produkte neben dem klassischen Lebensmittelangebot ins Sortiment aufgenommen werden.