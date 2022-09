"Push for Better"

© Sodastream Sodastream relauncht seine Markenpositionierung

Die im August gestartete Kampagne "Modern Life" ließ erahnen, dass sich die Marke Sodastream neu aufstellen will und jetzt ist es offiziell: Der weltweit führende Wassersprudler-Hersteller präsentiert eine umfassende Neupositionierung seiner Marke und macht "Push for Better" zum Claim der Marke. Ein eigenes Sortiment an Premiummodellen soll zudem den Abstand zur wachsenden Gruppe der Wettbewerber deutlich machen.