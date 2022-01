Das erklärte Ziel von Mars: Die Marke weiterzuentwickeln, "um bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von zehn Millionen Menschen zu stärken", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Das wird sich auch auf die Darstellung der Marke in der Konsumierendenansprache auswirken.



So sollen die bunten Markenbotschafter in der Werbung "nuanciertere Persönlichkeiten erhalten, um die Bedeutung des Selbstausdrucks und die Kraft der Gemeinschaft durch Storytelling zu unterstreichen". Auch werden mehr Formen und Größen der bunten Linsen gezeigt, "um darzustellen, dass wir alle zusammen mehr Spaß haben können". Zugleich soll der aus der Werbung bekannte Sprachwitz der M&M's erhalten bleiben, gleichzeitig aber "integrativer, einladender und vereinigender" werden.Wie das alles aussehen soll, zeigt Mars in einem Case-Video:"M&M'S setzt sich seit langem dafür ein, bunten Spaß für alle zu schaffen", sagt, Chief Growth Officer bei Mars Wrigley. Mit der Überarbeitung der Werbe-Charaktere sollen Haltung und Purpose der Marke betont werden: "Jede*r hat das Recht, Momente des Glücks zu genießen und Spaß ist der stärkste Weg, Menschen das Gefühl zugeben, dazuzugehören", so Sleight weiter.

© Statista

Die größten Süßwarenhersteller der Welt im Jahr 2020

Doch warum das alles? Mars verweist auf Studien die zeigen würden, dass der Wunsch, dazuzugehören, genauso stark ist, wie der Wunsch, geliebt zu werden - und zwar unabhängig von Kultur, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geografie sowie Lebens- oder Wohnort. Aus diesen Erkenntnissen heraus habe man den M&M'S FUNd gegründet, mit dem Mars finanzielle Unterstützung sowie Ressourcen und Mentoring in den Bereichen Kunst und Entertainment bietet.Zum anderen dürfte sich man auch bei Mars, mit einem Umsatz von 20 Milliarden Dollar im Jahr 2020 der größte Süßwarenhersteller der Welt, den veränderten Konsumansprüchen nachwachsender Konsumierendengruppen bewusst sein. Die Generationen Y und Z haben so viel Auswahl wie noch nie - und entscheiden sich daher für ihre Marken nicht nur aufgrund von Verfügbarkeit und Preis, sondern auch anhand der Werte, für die eine Marke steht. Und für Jüngere sind Diversity und Inklusion wichtiger als für ältere Verbraucherinnen und Verbraucher.So gaben bei einer Studie von OC&C 15 Prozent der GenZ-Vertreter*innen an, sich der Bekämpfung der Ungleichheit in der Gesellschaft verpflichtet zu fühlen - im Vergleich zu vorigen Generationen ein Zuwachs von rund 5 Prozent. Das Fazit der Forschenden: "Um in einem immer unüberschaubaren Umfeld wahrgenommen zu werden, müssen Marken konsequent kommunizieren, wer sie sind und wofür sie eintreten – eine kristallklare Story war noch nie so wichtig wie heute."Das gilt auch für Giganten wie Mars. Umso größerer Bedeutung kommt dem Marketing zu, um die eigene Marken-Erzählung sichtbar zu machen. Mars will den neuen M&M's-Purpose deswegen in einer großen Kampagne transportieren. Globale Werbeagentur der Marke ist BBDO. In Deutschland soll der Auftritt noch in diesem Jahr starten, außerdem wurde der Flagship-Store in Berlin bereits im Sinne des Marken-Purpose umgestaltet. Dort zahlt Mars auf ein weiteres Bedürfnis jüngerer Verbraucher*innen ein: Den Wunsch nach einzigartigen Markenerlebnissen."Wir freuen uns, unseren neuen M&M'S Markenauftritt zu enthüllen, den die Fans an allen Markenberührungspunkten rund um den Globus zum Leben erwecken werden", sagt, Global Marketing Vice President bei Mars Wrigley. "Von Produktinnovationen bis hin zu Markenkampagnen, unseren weiterentwickelten Charakteren und unseren Erlebnisgeschäften werden wir bunte Bilder, inklusive Botschaften und unseren Purpose in alles einbeziehen. Damit zeigen wir, dass wir alle zusammen mehr Spaß haben." ire