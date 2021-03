The Nu Company prangert den Körperoptimierungswahn an

© The Nu Company Gesund leben, ungesund optimieren lieber nicht - sagt The Nu Company

Im vergangenen Herbst war es Ernährungs- und Verbraucherschutzministerin Julia Glöckner, gegen die The Nu Company zu Felde zog. Sie solle die Wirtschaft dazu auffordern, mehr Verantwortung zu übernehmen. Jetzt zieht das Start-up erneut in den Kampf: Die neue Kampagne "Fight the Fake" soll ein Zeichen setzen für ein positives Körpergefühl und gegen den künstlichen Optimierungswahn. Sich im positiven Sinn aneinander zu messen ist okay, findet das Unternehmen. Sich zu vergleichen, muss indes nicht sein.