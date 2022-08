Der Puls Automobilkongress findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt. Unter anderem umfasst das Programm- Vom Carsharing über Auto Abo bis hin zum Leasing - Alles aus einer Hand Anthony Bandmann (VW Financial Services) und Uwe Feser (Feser Graf Gruppe)- Neue Mobilitätsangebote - Realitätscheck und Rollenverteilung Axel Nordieker (Toyota Kreditbank)- ALLES.AUTO - Eine neue Plattformstrategie Roman Still (AVAG Holding)- Talkrunde: Frauenpower im Autohandel Jenny Koch (Koch AG), Theresa Schirak (Schirak Automobile), Tanja Woltmann-Knigge (Woltmann Gruppe) Start-up Session Markus Gold (Kunzmann), Christian Ritter (Torpedo Garage) und Sebastian Weßner (mobility4.me)- Autonutzungsangebote Next Level - Keywords, Trends und Strategien im Mobilitätsmarkt Neue puls Studie in Kooperation mit Google: Dr. Konrad Weßner, Dr. Johannes Graßmann (Google DACH) und Michael Complojer (Google Germany)Moderiert wird der Tag Professor Hannes Brachat (Herausgeber Autohaus) und Konrad Weßner (Puls Marktforschung).Weitere Informationen und Anmeldung gibt es hier . HORIZONT ist Medienpartner des Kongresses