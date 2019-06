Ich zahle Visa

Visa Markenkampagne 2019: Making Of

In verschiedenen Alltagssituationen wird dabei mit der Karte selbst oder digital mittels mobiler und kontaktloser Bezahlmöglichkeiten sowie mit Wearables bezahlt. Ebenfalls jeweils in den Vignetten zu sehen: Bardgeldzahler, die mit den Tücken des Hart- oder Papiergeldes kämpfen.Die Out-of-Home-Motive sind vor allem in den Großstädten Berlin, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf zu sehen. Weitere Social-Media-Maßnahmen sowie eine Influencer-Kampagne runden das B2C-Paket ab. Für den Bereich B2B kommen Aufklärungsmaßnahmen hinzu, die die Vorteile der Akzeptanz von Visa-Zahlungen aus Händlersicht thematisieren sollen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittleren Händlern.Es handelt sich um die erste Visa-Markenkampagne seit "Die Freiheit nehm´ich mir", die 1991 ebenfalls ausschließlich für den deutschen Markt umgesetzt wurde. "Deutschland ist und bleibt für uns ein wichtiger Markt und gerade hier glauben wir, dass die Zeit reif ist für unsere Kampagne", sagt, Head of Marketing, Central Europe bei Visa. "Es gibt bei den Konsumenten durchaus den Wunsch, neue Bezahlmethoden auszuprobieren, aber sie haben viele Fragen – und genau das ist die Zielgruppe unserer Kampagne. Mit dem Kampagnen-Hub ichzahlevisa.de werden dann hoffentlich die letzten Bedenken und Hürden bei der Zielgruppe abgebaut."Verantwortlich auf Agenturseite ist. "Unsere Kreation zielt deshalb darauf ab, 'ganz normale' Menschen in 'ganz normalen Situationen' zu zeigen – und wie ihnen das Bezahlen mit Visa den Alltag erleichtert: kein Kramen nach Bargeld mehr! Ob beim Kauf eines Coffee to go, an der Supermarktkasse oder bei Sportveranstaltungen und nicht zuletzt kein Schlangestehen für Zugtickets. Im Gegenteil - das Bezahlen mit Visa geht so schnell und einfach, dass man sich als Nutzer wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann", sagt Chief Creative OfficerEbenfalls beteiligt sindund(Filmproduktion),(Brand),(Media),(Event) und(PR). ire