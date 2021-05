Publicis One Touch

© Nivea Wenn erwachsene Kinder vorübergehend wieder bei den Eltern einziehen, birgt das einiges an Konfliktpotenzial

Die Beziehung von Müttern und ihren Kindern verändert sich spätestens, sobald diese erwachsen sind und zuhause ausziehen. Doch gerade in den vergangenen Krisenmonaten suchten viele junge Berufstätige ohne großes Eigenbudget wieder Zuflucht daheim und fanden sich plötzlich mit Sack und Pack in ihrem alten Kinderzimmer wieder, das nun als Home Office dienen musste. Welche Konflikte und ambivalenten Gefühle sich aus dieser Situation ergeben können, zeigt Nivea in einem höchst emotionalen und ziemlich real anmutenden Spot zum Muttertag.