Ein paar frische Zutaten schnell in einer Pfanne zu einem leckeren Gericht zusammenrühren, dieses Rezept haben viele Menschen im Home Office für sich entdeckt. Jetzt startet Maggi eine breite Kampagne für sein neues Produkt "Schnelle Pfanne", das der perfekte Helfer für das One-Pot Cooking sein will. In einer von Publicis kreierten Kampagne sind die in Flaschen abgefüllten Würzgemüse-Mischungen als praktische Zutat für die schnelle Küche zu werden. Mit dem neuen Sortiment macht die Nestlé-Marke einen weiteren Schritt, um sich von ihrem alten Image als Tütensuppenfabrikant zu verabschieden.