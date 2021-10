You Have To See It l Mystery Apartment Girl

Im März sorgte Samantha Hartsoe weltweit für Aufsehen, als sie direkt hinter ihrem Badezimmerspiegel ein großes Loch als Zugang zu einer ganzen verlassenen Wohnung entdeckte und dieses ungewöhnliche Erlebnis in mehreren Videos auf TikTok teilte. Wie viel Wahrheitsgehalt darin steckt, oder ob es sich doch eher um einen gut inszenierten Scherz handelt, ist nicht ganz geklärt. Immerhin: Mehrere Medien berichteten über den Vorfall und Hartsoe wurde als "Mystery Apartment Girl" bekannt., einer in New York angesiedelte Kreativ-Unit der Publicis Gruppe, macht die Geschichte der jungen Frau jetzt zum Dreh- und Angelpunkt ihrer ersten großen Arbeit für TikTok. In dem einminütigen TV-Spot erzählen sich Menschen in unterschiedlichsten Alltagssituationen fasziniert von der seltsamen Entdeckung des "Mystery Apartment Girl" - jedoch ohne, dass man sie oder die verlassene Wohnung dabei sieht. Denn das Fazit aller, die die Legende weiter verbreiten lautet: "You have to see it" (zu Deutsch: "Du musst es sehen"). Die Botschaft des Clips ist damit klar: Das Phänomen TikTok und seinen besonderen Content versteht nur, wer selbst Teil der Community wird.Der humorvolle Spot kommt in seiner Besetzung nicht nur sehr divers daher, sondern ist auch gespickt mit Cameo-Auftritten. Unter anderem beginnt Medien-Allrounderin und Vorzeige-Hausfrau Martha Stewart in ihrer eigenen Wohnung mit dem Hammer eine Wand zu bearbeiten, in der Hoffnung, ebenfalls ein verstecktes Apartment dahinter zu finden. Auch bekannte TikTok-Creator wie @tinx @alexisnikole und @brookeab sind mit von der Partie.Der US-Spot soll demnächst international ausgestrahlt werden und dann voraussichtlich auch von Out-of-Home und Online-Werbemaßnahmen begleitet werden. hmb