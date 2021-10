© Barmer Barmer setzt sich bewusst für Ungleichheit in der Medizin ein

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen unserer Zeit - vor allem, weil von echter Gleichheit in vielen Bereichen noch keine Rede sein kann. Es gibt aber auch Felder, in denen ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter angebracht: wie etwa in der Medizin. Die Barmer setzt sich nun mit einer Kampagne dafür ein, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medizin eine größere Aufmerksamkeit bekommen.