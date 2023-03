Maik Lüdemann

Der Mafiaboss in diesem Spec Spot zieht Feuerzeuge eindeutig Streichhölzern vor - aus gutem Grund

An Francis Ford Coppolas Trilogie "Der Pate" müssen sich seit Mitte der 70er Jahre alle anderen Mafia-Filme messen lassen. Kaum ein Kinowerk wird bis heute so oft zitiert wie das zigfach Oscar-prämierte Epos über den New Yorker Mafiaboss Don Vito Corleone. So geschehen auch in einem aufwändig produzierten neuen Spec Spot - mit überraschend ironischer Note.

Das Setting des knapp eineinhalb-minütigen Films ist altbekannt: New York City um 1970, die Mafia hat die Metropole fest im Griff. Schutzgelderpr