Bahr hatte Ende 2018 seine Anteile an der von ihm mitgegründeten Influencer-Marketing-Agentur Tubeconnect verkauft. Aus persönlichen Gründen, wie der Teenager auf Nachfrage mitteilt. Nach einer mehrmonatigen Pause ist der umtriebige Unternehmer, der vor einigen Monaten eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation begonnen hat, nun mit einer neuen Firma am Start: Project Z . Das Unternehmen versteht sich laut Eigenbeschreibung als Beratungsdienstleister mit Fokus auf Marketing, Recruiting und Prozessoptimierung - und zwar für Marken, die die Generation Z erreichen wollen. Anders als bei Tubeconnect soll der Fokus also nicht mehr nur auf dem Thema Marketing liegen.Mit der Generation Z, die aktuell wohl zu den begehrtesten Zielgruppen der Werbungtreibenden gehört, kennt sich Bahr aus, immerhin ist der 17-Jährige selbst Teil davon. Schon mit Tubeconnect und nun mit Project Z hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese jungen Menschen im Netz richtig anzusprechen. "In der Branche sind viele aktiv, die keine Ahnung von der Zielgruppe haben", schimpfte Bahr vor wenigen Monaten im HORIZONT Podcast . Das will er ändern.Seit Juni ist Project Z offiziell aktiv. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg und gehört formell zum Inkubator MNTCI. Dessen Geschäftsführer Christian Behrens arbeitete unter anderem als Manager der Youtube-Stars "Die Lochis". Der Grund für den Inkubator im Rücken: Bahr kann aufgrund seines Alters keine eigenständige GmbH gründen. Sobald er volljährig ist, möchte er Project Z ausgründen, teilt er mit. Zum Project-Z-Team gehört unter anderem der Influencer Fabian Grischkat , der als Creative Director wirken soll.Neben der klassischen Beratung will Project Z auch Research-Dienstleistungen abieten. Wie Bahr erklärt, sei das Team gerade dabei ein Panel aufzustellen, durch das repräsentative Umfragen entwickelt werden können. Außerdem will die junge Firma im Auftrag von Kunden Workshops auf die Beine stellen sowie bei der Produktentwicklung aushelfen.Als Startkunden kann Bahr zum einen McDonald's präsentieren. Für den Burgerbrater hat sein neues Unternehmen an einer Social-Media-Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit mitgearbeitet und die Influencer bereitgestellt. Bahr und sein Team hatten sich dafür die "No Plastic Day Challenge" ausgedacht. Außerdem steht der Freiburger Social-Publisher Visual Statements auf Bahrs Kundenliste. ron