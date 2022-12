Erlebnisse statt Güter: Attraktions-Apps sind so beliebt wie noch nie.

20,2

31,8

DurchschnittlichStunden pro Woche verbringen die Deutschen derzeit im Internet - und das nur mit dem Smartphone. Das geht aus einer repräsentativenhervor. Bei den Unter-40-Jährigen sind es sogar durchschnittlichStunden wöchentlich. Bei so viel Handy-Nutzung ist es wenig verwunderlich, dass mobile Werbung an Bedeutung gewinnt. Obwohl sich das Wachstum der Marketingausgaben in diesem Bereich erstmalig verlangsamt, sollen diese 2023 jedoch die 362-Milliarden-Dollar-Marke knacken, wie ein Prognosebericht der Analyseplattform Data.ai offenlegt. Und dieser zeigt auch, mit welcher Art von mobiler Werbung Marketer künftig überzeugen.