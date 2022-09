Unternehmen und Werbungtreibende stellen sich auf die neuen Shopping-Gewohnheiten der Konsumierenden ein

von Helena Birkner

Das weltweit veränderte Konsumverhalten der letzten Jahre lässt auch die Media-Budgets in den Bereichen E-Commerce und Retail Media in die Höhe schnellen. Welche Handelskategorien dabei besonders wichtig werden, zeigt ein aktueller Report von Group M aus der Reihe "This Year Next Year" (TYNY). Für Deutschland prognostiziert das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum des E-Commerce- und Retail-Media-Marktes in diesem Jahr.