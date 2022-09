© Mars Wrigley 5GUM will mit neuer Rezeptur, neuem Design und Twitch-Kooperation punkten.

Anlässlich der diesjährigen Gamescom, die Ende August nach zweijähriger Coronapause in Köln stattfand, hat der Kaugummihersteller Mars Wrigley sein 5-Gum-Sortiment in den Geschmacksrichtungen Wassermelone und Spearmint mit neuer Rezeptur und frischem Design in den Lebensmitteinzelhandel gebracht. Darüber hinaus baut das Unternehmen die Partnerschaft mit dem Live-Streaming-Videoportal Twitch weiter aus und will ab Oktober eine Influencer-Kampagne starten.