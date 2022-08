Auch About You macht jetzt in Secondhand

And the winner is: Amazon

"Keep up with the Clicks"

Break the habit, not the planet

Die Bestandsaufnahme ergibt einige Pluspunkte: Bei Versand- und Retourenprozessen, der Auswahl an Zahlungsmethoden, der Größenberatung und selbst dem Thema Live-Shopping-Erlebniss läuft es insgesamt gesehen gut. Auch das Thema Nachhaltigkeit findet bereits zum großen Teil statt, zumindest was entsprechende Filtermöglichkeiten angeht. Kund:innen haben in vielen Fällen die Möglichkeit, nach nachhaltig produzierten Kleidungsstücken zu suchen oder entsprechende Alternativen zu finden.Gleichzeitig herrscht aber noch wenig Transparenz über die Produktherkunft - ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Angebote. In der Untersuchung fanden sich lediglich zwei Shops, die auf der Produktdetailseite konkret angeben, wo und unter welchen Bedingungen ein Kleidungsstück hergestellt wurde. H&M und Zara stehen hier recht allein auf weiter Flur. Den Umgang mit Retouren, also was mit zurückgesendeter Ware geschieht, kommunizieren lediglich drei Händler, darunter ebenfalls H&M sowie About you und Zalando.Auch in Sachen Verpackung scheint noch einigs möglich zu sein. Zwar verzichten 19 der 20 Händler auf extra Füllmaterial, rund ein Drittel verwendet aber noch immer nicht recycelbares Plastik und nur die Hälfte setzt auf selbstklebende Lösungen für die Rücksendung. Diese erleichtern Kunden nicht nur die Retoure, sondern sparen auch den Einsatz weiterer Materialen wie beispielsweise Klebebänder.