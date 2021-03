Marc Pritchard als Marketer of the Year 2020 ausgezeichnet

© P&G Procter-and-Gamble Chef-Marketer Marc S. Pritchard

In der Krise können Marketer ihre Qualität beweisen. Marc Pritchard, Chief Brand Officer vom Konsumgüterriesen Procter & Gamble, ist jetzt für seine Arbeit während der Corona-Pandemie vom Weltverband der Werbungtreibenden WFA als Global Marketer of the Year geehrt worden. Wesentlich für die Auszeichnung war, dass Pritchard nun schon seit Jahren die Markenhaltung als strategischen Kommunikationshebel propagiert.