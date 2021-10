Marken müssen stärker Stellung beziehen, sagt Kristina Bulle, Procter & Gamble,

Sollen sich Marken in gesellschaftliche Belange einmischen? Diese Frage wird in der Marketingbranche immer noch kontrovers diskutiert. Kristina Bulle, CMO bei Procter & Gamble Deutschland, findet darauf eine klare und berührende Antwort. Ihr Impulsvortrag „Gemeinsam stärker – Impulse & Purpose: Wie die Balance gelingt“ gehörte zu den Höhepunkten des HORIZONT Kongresses und gipfelte in einer klaren Botschaft: „Ich glaube, dass wir als Marke einen sehr großen Beitrag für ein besseres Morgen leisten können.“