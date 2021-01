© Procter & Gamble In der neuen Image-TV-Kampagne bekommt erstmals auch ein Vater eine Hauptrolle

In der Pampers-Welt waren die Rollen klar verteilt: Glückliche Babys, kompetente Mütter und als Gastrolle gelegentlich mal auch ein Vater. Das ändert sich gründlich mit der neuen Kampagne „Mit Liebe in Deutschland gemacht“. Und auch in anderer Hinsicht ist der von Leo Burnett kreierte Auftritt ein Meilenstein. Denn bisher fokussierte sich das Storytelling der Pampers-Werbung immer auf die Produktleistung und die Lebenswelt der Kleinkinder. Jetzt geht es auch um Fragen wie Herstellungsort, Nachhaltigkeit und Hautverträglichkeit. Damit reagiert der Marktführer auf Veränderungen im Wettbewerb.