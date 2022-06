© Procter & Gamble Joshua Kimmich wurde von Procter & Gamble als Werbe-Testimonial für den neuen Gillette-Rasierer verpflichtet

Procter & Gamble bringt mit einer Neuauflage des Gillette-Labs-Rasierer eine Produktinnovation an den Start, die den Rasierermarkt grundsätzlich aufrollen soll. Das Vertrauen in das Produkt ist so groß, dass der FMCG-Konzern Bayern-München-Spieler Joshua Kimmich exklusiv als Markenbotschafter verpflichtet hat. Eine von Saatchi London dazu entwickelte Kampagne steht schon in den Startlöchern.