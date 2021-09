P&G hatte bekanntgegeben, dass in der Werbung Demonstrationen zur Produktqualität künftig mit roter Flüssigkeit gezeigt werden sollen. Man wolle die Periode von Frauen "so zeigen, wie sie ist: rot", hatte Sherin Wanning, Brand Managerin Always, laut Mitteilung erklärt. Zuvor waren Demonstrationen mit blauer Flüssigkeit üblich.

Procter & Gamble Always TVC 2021

"Dies soll ein Beitrag sein, natürlich mit dem Thema umzugehen und es weiter zu enttabuisieren", so Wanning zu der Umstellung. Die Periode sei "das Normalste der Welt - und definitiv kein Tabu oder Grund sich zu schämen".Nach Angaben der Sprecherin vom Freitag ist die Werbung seit Monatsbeginn in Form von TV-Spots sowie im Internet zu sehen. Es habe nur wenige negative Reaktionen darauf gegeben. Insgesamt sei die Resonanz sehr unaufgeregt gewesen. Das habe gezeigt, dass es Zeit gewesen sei für die Umstellung, so die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet. dpa