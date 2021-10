Braun x FC Bayern

In dem Commercial, das ab heute auf reichweitenstarken Sendern zu sehen ist, werben Weltfußballer Robert Lewandowski sowie die deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Serge Gnabry für den aktuellen Stiftung-Warentest-Sieger, das Rasierermodell Series 9 Pro, den neu gelaunchten Series X sowie den Series 7. Begleitet wird der Spot durch eine breit angelegte Digitalkampagne.Mit der inhouse entwickelten Kampagne will Braun einmal mehr verdeutlichen, was die Marke mit dem erfolgreichsten Fußballklub Deutschlands verbindet: nämlich das Versprechen, über sich hinauszuwachsen, um immer besser zu werden. Konkret untermauert Braun seinen Premiumanspruch, indem das Unternehmen die Weiterenwicklung des Series-9-Rasierers zum Series 9 Pro zeigt, der im September 2021 auf den Markt kam und mit der Note 1,6 von der Stiftung Warentest direkt zum Testsieger ernannt wurde. Bereits 2013 und 2017 wurden die Series 7 und 9 Testsieger im Bereich Elektrorasur.Schon zum Start der Partnerschaft 2016 waren mehrere Bayern-Stars in einer TV-Kampagne von Braun zu sehen: Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Javi Martínez und Robert Lewandowski. Letzterer ist auch diesmal wieder mit von der Partie, Boateng und Martínez stehen mittlerweile nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag. tt