DM geht in die Nachhaltigkeitsoffensive: Rund ein Jahr, nachdem die Drogeriekette ihre Initiative die Konsumenten ab morgen in den DM-Regalen unter der Submarke "Pro Climate" das erste umweltneutrale Produktsortiment. Damit will das Unternehmen laut eigenen Angaben Pionierarbeit in Sachen Klima- sowie Umweltschutz leisten und Verantwortung für eine zukunftsfähige Gesellschaft übernehmen. Produktdesign und Logo wurden vom langjährigen Agenturpartner WIN Creating Images entwickelt.