Der Prospekt verliert an Fans im Handelsmarketing, doch seine Nutzung ist nach wie vor für viele Handelsunternehmen selbstverständlich. In einer aktuellen Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zeigte sich, dass viele Handelsunternehmen nach wie vor an dem Werbemedium festhalten. Edeka, Netto Nord, Netto Marken-Discount und Kaufland gaben an, weiterhin nicht auf Werbepost verzichten zu wollen. Aldi und Lidl halten ebenfalls an der Briefkastenwerbung fest. Lidl kaufte vor kurzem sogar die Papierfabrik Stora Enso, um die Papierversorgung für Werbemittel strategisch abzusichern.