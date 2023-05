Fotolia / VRD

Nach wie vor im Trend: das klassische Werbemailing

Jährlich untersucht die Deutsche Post zusammen mit dem Collaborative Marketing Club (CMC) die Werbewirkung von Print-Mailings. Das Kernergebnis in diesem Jahr: Werbebriefe an Bestandskunden erweisen sich in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als zuverlässiger Marketingkanal.

Teilen

In der aktuellen Ausgabe der Print-Mailing-Studie lag der Studien-Fokus auf der Frage, inwieweit sich Response-Verstärker wie Gutschein-Karten, QR-Codes, Rubbel-Etiketten und Störer auf den Erfolg von Print-Mailings auswirken. Das Ergebnis: Der Einsatz solcher Verstärker steigert die Conversion Rate einer Print-Mailing-Kampagne um bis zu 33 Prozent und sorgt für bis zu 6 Prozent vollere Warenkörbe.





Als besonders wirksam erweisen sich laut der Studie QR-Codes. So zeigt die Betrachtung der QR-Code-Scans, dass nahezu jeder fünfte Print-Mailing-Empfänger aus der Bestandskundschaft den beworbenen Online-Shop besucht. Zudem erzielen Werbebriefe an die Bestandskundschaft von Online-Shops eine durchschnittliche Conversation Rate von 5,4 Prozent im Jahr 2023. Als besonders wirksam erweisen sich laut der Studie QR-Codes. So zeigt die Betrachtung der QR-Code-Scans, dass nahezu jeder fünfte Print-Mailing-Empfänger aus der Bestandskundschaft den beworbenen Online-Shop besucht. Zudem erzielen Werbebriefe an die Bestandskundschaft von Online-Shops eine durchschnittliche Conversation Rate von 5,4 Prozent im Jahr 2023.

Deutsche Post Response-Verstärker haben einen großen Einfluss auf den Erfolg von Print-Mailings

Des Weiteren hat die Studie ergeben, dass Bestandskunden, die ein Print-Mailing erhalten, bei der nachfolgenden Bestellung durchschnittlich 10 Prozent mehr ausgeben als bei ihrer vorherigen Bestellung. Auch die Profitabilität des Werbebriefs bleibt trotz gestiegener Papier- und Energiekosten hoch: Der Return on Advertising Spend (RoAS) liegt bei 901 Prozent. Das heißt: Bei einem durchschnittlichen Warenkorb von 82 Euro (vor Retoure) bringt jeder für das Print-Mailing eingesetzte Euro 9,01 Euro Umsatz.



Als einen entscheidenden Grund für die hohe Wirksamkeit von Print-Mailings identifiziert die Deutsche Post den Faktor Langlebigkeit. Denn Print-Mailings werden von den Empfängerinnen und Empfängern lange aufgehoben. Knapp die Hälfte der durch sie ausgelösten Bestellungen (47 Prozent) gehen ab der fünften Woche nach Versand bei den Online-Shops ein. Zur Methodik Für die CMC Print-Mailing-Studie 2023 versandten die 45 teilnehmenden Online-Händler insgesamt 1.417.873 Print-Mailings an ihre Bestandskundschaft. Mit dabei waren Online-Shops wie Deutsche See, Alsa Hundewelt, Ankerkraut, Bedrop oder Rausch Schokoladen. Die Höchstauflage pro beteiligtem Online-Shop lag bei 50.000 Exemplaren. Für die Shop-übergreifende Bewertung der Ergebnisse wurden nur Bestandskunden angeschrieben, die innerhalb der letzten zwölf Monate im jeweiligen Online-Shop gekauft hatten. Über den kundenindividuellen Gutschein-Code konnte die genaue CVR nach Zielgruppensegmenten (RFM) ermittelt werden sowie Standard-Kennziffern wie Zeitverlauf der Bestellungen, Warenkorb oder Return on Advertising Spend (RoAS). Die Studie lief zwischen dem 4. Oktober 2022 und 28. Februar 2023 (Feldzeit). Die Ergebnisse der CMC Print-Mailing-Studien aus verschiedenen Jahren sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da jeweils andere Unternehmen aus verschiedenen Branchen teilgenommen haben.

Des Weiteren hat die Studie ergeben, dass Bestandskunden, die ein Print-Mailing erhalten, bei der nachfolgenden Bestellung durchschnittlich 10 Prozent mehr ausgeben als bei ihrer vorherigen Bestellung. Auch die Profitabilität des Werbebriefs bleibt trotz gestiegener Papier- und Energiekosten hoch: Der Return on Advertising Spend (RoAS) liegt bei 901 Prozent. Das heißt: Bei einem durchschnittlichen Warenkorb von 82 Euro (vor Retoure) bringt jeder für das Print-Mailing eingesetzte Euro 9,01 Euro Umsatz.Als einen entscheidenden Grund für die hohe Wirksamkeit von Print-Mailings identifiziert die Deutsche Post den Faktor Langlebigkeit. Denn Print-Mailings werden von den Empfängerinnen und Empfängern lange aufgehoben. Knapp die Hälfte der durch sie ausgelösten Bestellungen (47 Prozent) gehen ab der fünften Woche nach Versand bei den Online-Shops ein."Die CMC Print-Mailing-Studie 2023 zeigt den hohen Stellenwert des Werbebriefs in der Customer Journey von Online-Shoppern: Jeder fünfte Bestandskunde besuchte den Online-Shop nach Lektüre des Werbebriefes", sagt Torsten Grüske, Vice President Produktmanagement Dialogmarketing bei der Deutsche Post AG. "Das Print-Mailing erweist sich somit für den E-Commerce als wirksames Werbemittel, das für mehr Traffic – und damit im Idealfall auch für mehr Umsatz – im Online-Shop sorgt."