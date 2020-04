Princess and the Pea - Milchalternative

Wie der Markenname Princess and the Pea bereits vermuten lässt, will Drinkstar den Markt für pflanzliche Milchalternativen mit einem Produkt auf Erbsenbasis erobern. Das Produktversprechen kann sich sehen lassen: Laut Drinkstar soll der pflanzliche Proteingehalt von 32 Gramm/Liter vergleichbar mit dem Eiweißgehalt klassischer Milch sein. Damit differenziere sich Europas erste Milch-Alternative auf Erbsenbasis deutlich von anderen Milchalternativen wie beispielsweise Reis-, Hafer- oder Mandelmilch, teilt Drinkstar mit.Im Mittelpunkt der Einführungskampagne steht ein TV-Spot, den die Münchner Agentur FJR entwickelt hat. Das Team um Thomas Junghanns (Geschäftsführer Beratung & Strategie), Frederik Kittsteiner (Geschäftsführer Kreation), Frederick Denk (Creative Director) und Nicole Wolfarth (Etat Direction) hatte bereits die Kampagnen für die Drinkstar-Produkte DEIT und FRUCADE in Deutschland und Österreich entwickelt.In dem neuen TV-Spot, den FJR gemeinsam mit WeloveFilm und Regisseurin Christiane Brunner-Schwer umgesetzt hat, geht es allerdings nicht nur um den hohen Eiweißgehalt des laktose-, gluten- und allergenfreien Produkts. Auch der Geschmack spielt eine Rolle. Denn nach Gemüse soll Princess and the Pea (zum Glück) nicht schmecken. Vielmehr überrasche der Erbsendrink dank der Hülsenfrucht "mit einer leicht süßlichen Note" und erinnere mit seiner cremig weißen Farbe, seiner Konsistenz und seinem Geschmack tatsächlich an Milch, heißt es.Aus Sicht von Volkmar Goebel, Marketingleiter von Drinkstar, hat Princess and the Pea aufgrund des Geschmacks und des Proteingehalts das Zeug dazu, sich von anderen Milchalternativen abzuheben. Darüber hinaus will Goebel mit der Kampagne auch den Gesundheits- und Umweltschutz-Aspekt von Princess and the Pea unterstreichen. mas