Lufthansa

Der schwule Rodeo-Reiter Brian ist einer der Protagonisten der Lufthansa-Kampagne

Immer mehr Marken nutzen den Pride Month Juni, um für Diversity sowie Toleranz zu werben und auf die Bedürfnisse der LGBTQIA+-Community aufmerksam zu machen. Die Lufthansa startet ihre globale Pride-Kampagne erst jetzt - und will Weltoffenheit zum ganzjährigen Kommunikationsthema machen.

"The World Says Yes To You" heißt der Auftritt, den Accenture Song für die Lufthansa entwickelt hat und der laut Kunde und Agentur echten M