Fissler investiert wieder in die Marke

© Fissler Motiv aus der neuen Markenkampagne von Fissler

Die eigene Küche hat durch insbesondere in der ersten Phase der Corona-Krise für viele Menschen an Bedeutung gewonnen. Für alle, die beim Kochen Wert auf Qualität legen, positioniert sich Fissler nun als Marke erster Wahl: Das 1845 gegründete Traditionsunternehmen aus Idar-Oberstein will mit der Kampagne #fürdaswaszählt nicht für Wertschätzung für das Kochen ausdrücken - sondern auch für seine Kunden.