© Deichmann In der ersten JvM-Kampagne für Deichmann gehen Frauen auf Schuhjagd

TV-Werbung bei Deichmann, das beschränkte sich in der Vergangenheit auf das szenische Abfilmen von Models in der jeweiligen Schuhkollektion. Doch mit "Liebe den Schuh – und den Preis", der ersten Kampagne von Jung von Matt/Saga, zeigt CMO Sabine Zantis, dass sie künftig deutlich mehr Emotion wagen will. Assoziationen an die alte Zalando-Kampagne "Schrei vor Glück" sind nicht ganz zufällig.