Die Kampagne soll dazu anregen, den eigenen Garten zu verschönern.

Die Frühjahrskampagne von Obi regt zum Selbermachen an: Das Unternehmen wirbt in dem neuen Werbespot für den DIY-Beratungsservice für Heimwerkerinnen und Heimwerker, die ihren Garten frühlingstauglich machen wollen.

Die neue Frühlingskampagne der Baumarkt-Handelskette Obi dreht sich rund um das Thema Gartengestaltung. Mit DIY-Tipps auf dem Youtube-Kanal will der Baumarkt potenziellen Kundinnen und Kunden vor allem praktische Anleitungen an die Hand geben. Mit dem Slogan "So geht Garten günstig!" bewirbt Obi in der Kampagne dabei vor allem den sogenannten "Gartenplaner", ein Beratungsservice, bei dem per Videochat oder im Markt mit einer Expertin oder einem Experten die Gestaltung und Bebauung der eigenen Grünfläche geplant werden kann.



Beworben wird auch, dass die Kundinnen und Kunden neben günstigen Preisen auch ein umfassendes Beratungsangebot in dem Baumarkt sowie Online nutzen können. Der reine Fokus auf Preisvorteile sei nicht ausreichend, daher stelle man die Beratungsleistungen von Obi bei der neuen Kampagne in den Fokus, sagt Senior Vice President Brand and Communication bei Obi, Christian von Hegel. "Nichts senkt die Kosten von DIY-Projekten mehr als eine exzellente Planung", so von Hegel.