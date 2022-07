© IMAGO / Arnulf Hettrich TikTok vergibt im November erstmals eigene Markenawards - in der DACH-Region sowie in fünf weiteren Ländern

Die boomende Kurzvideo-Plattform TikTok launcht ihre eigene Preisverleihung. Die TikTok Awards werden Anfang November in Berlin in den Kategorien "Greatest Creative", "Greatest Performance" sowie der Gesamtpreis "Greatest TikTok" an Marken und Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben.