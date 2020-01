Edeka: Wir streichen die Preise

Nicht nur was das Werbegesicht angeht, auch bei der Kreation sind sich Edeka undweitestgehend treu geblieben: Bereits im Vorjahr tänzelte und säuselte Liechtenstein durch eine Edeka-Filiale und übermalte die Preise mit roter Farbe. Dieser Job kommt nunmehr den Mitarbeitern zu, Liechtenstein selbst fungiert nur noch als Dirigent des "Streichorchesters".Der Spot ist seit Neujahr im TV zu sehen. Produziert wurde er vonunter der Regie von, die Music steuertebei. Die Kampagne wird zudem auf edeka.de/angebote sowie den Social Media-Kanälen von Edeka beworben.Friedrich Liechtenstein ist seit 2014 eine Werbelegende, als er zum ersten Mal für Edeka warb. Das Musikvideo " Supergeil " sammelte bis heute über 20 Millionen Youtube-Klicks ein. Seitdem kam der 64-jährige Entertainer immer wieder Mal in der Markenkommunikation der Supermarkt-Kette zum Einsatz, zuletzt Anfang 2019.Von diesem Comeback sah sich sogar die Konkurrenz genötigt, eine Reaktion zu produzieren. Lidl reagierte mit einem inzwischen gelöschten Online-Video, in dem der Discounter die Werbeidee der supergeilen Preise nach Strich und Faden aufs Korn nahm . Liechtenstein, der in dem Spot auch selbst eine mitbekam, konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen . ire