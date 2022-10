Nun stehen die Finalistinnen des diesjährigen Awards in den vier Publikums-Kategorien fest. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf sowie Rednerin und Coachin Anastasia Umrik sind als "Frauen der Stunde" nominiert. Katharina Wohlrab, Geschäftsführerin der Tech4Girls, Gülsen Heinrich, Gründerin der Unternehmensberatung HerzBegleiter, und Sabrina Frankenberg, Co-Gründerin und CCO von Mandano, haben hingegen die Chance, in der Kategorie "Frauen in Digitalisierung" abzuräumen.Auf einen Preis in der Kategorie "Soziale Werte" können Caroline von Saint Ange, Lerncoach für Eltern, Kinder und Pädagogen, Leonie Anna Marie-Claire Deimann, Gründerin der NGO "Project Wings", die aus Plastikmüll ein Recyclingdorf baut, sowie Sarah Benz, Trauerbegleiterin und Bestatterin, hoffen. In der Kastegorie "Gender Balance in Media" stehen wiederum Comedienne Carolin Kebekus, Maren Heltsche, Mitgründerin von speakerinnen.org , und Romina Stawowy,Gründerin und Verlegerin des Magazins femMit zur Auswahl.

Darüber hinaus wird in diesem Jahr der Sonderpreis "Solidarität" an die Journalistin und Gründerin des unabhängigen russischen Fernsehsenders "Doschd" Natalia Sindeeva verliehen. Der Sender wurde 2010 gegründet und muss seit 2022 aus Lettland senden, da er an seinem Standort in Russland schließen musste. Mit einem Sonderpreis für ihr Lebenswerk wird in diesem Jahr zudem Schauspielerin Jutta Speidel ausgezeichnet. Parallel zu ihrer Schauspielkarriere hat Speidel den Verein Horizont e. V. gegründet, der sich für obdachlose Frauen und Kinder einsetzt.Über einen dritten Sonderpreis in der Kategorie "Hand in Hand" können sich entweder Laura Mohn und Maria Möller,Gründerinnen der Daumenkinos für Gebärdensprache "talking hands", der Verein Tatkräftig, der Freiwilligeneinsätze in Hamburg organisiert, oder Sigrid Egner und Annett-Katrin Wohlgemuth,Gründerinnen von Amuvee, einer Plattform für Alleinerziehende, freuen.Die jeweiligen Gewinnerinnen werden auf der Jubiläumsgala am Mittwoch, 5. Oktober, um 19.30 Uhr im Curio-Haus Hamburg bekannt gegeben und gefeiert. Moderiert wird der Abend von Janin Ullmann. mad